«Успеха не может быть»: раскрыты планы ВСУ в октябре

|
Игорь Войтенко
Игорь Войтенко 7 0

Полковник запаса Роман Насонов раскрыл планы ВСУ на контрнаступление в октябре

«Успеха не может быть»: раскрыты планы ВСУ в октябре

Фото: REUTERS/Stringer

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация Украинский кризис

По каким направлениям планируют ударить украинские националисты и какие у них шансы?

Киевский режим выкручивается, как может. Украина решила вновь организовать контрнаступление, чтобы продолжить получать дивиденды от стран Запада. Об этом рассказал полковник запаса Роман Насонов изданию URA.RU.

После неудачной попытки летнего контрнаступления, Зеленский побежал просить еще один шанс у США и Великобритании. Киев планирует наступать по херсонскому и запорожскому направлению.

«Инженерные оборудование местности у российской армии по-прежнему великолепные. Великая река Днепр по-прежнему широка и глубока», — заметил эксперт.

Насонов также объяснил, почему новые потуги киевского режима обречены на провал.

«Октябрь — это не середина августа, и уже наступают холода. Спадает зеленка в прибрежных лесополосах. Поэтому время для наступления выбрано неправильно. Тем не менее исполнять волю суверена необходимо, что они и будут делать. На что они рассчитывают? На экономическую поддержку. На поля боя успеха у них не может быть», — заявил военный эксперт.

Полковник запаса отметил, что Украина создает специальные подразделения. Этим она пытается обратить на себя внимание западных стран. Причем один из эшелонов уже якобы готов прорыву на обоих направлениях.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как разваливается Украина под давлением США.

Тема:
Спецоперация
1 окт
Медали «За храбрость» вручили отличившимся в ходе спецоперации бойцам
1 окт
ВС РФ уничтожили на краснолиманском направлении 50 украинских боевиков
1 окт
Великобритания отправит войска на Украину
30 сент
ВС РФ нанесли из «Искандера» удар по району погрузки украинских боевиков — видео
30 сент
Героя России Ивана Калашникова встретили в Улан-Удэ
30 сент
Украинские боевики нанесли удар по монастырю под Волновахой
30 сент
Защитники Донбасса ликвидировали три склада оружия и 25 украинских БПЛА
30 сент
На Украине сообщили о старте производства натовских снарядов
30 сент
«Как скотов»: Зеленского обвинили в создании концлагеря на Украине
30 сент
Верным курсом: более 3000 домов восстановили в новых регионах России
+16° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 68%
97.41
0.41 103.16
1.06
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:45
«Успеха не может быть»: раскрыты планы ВСУ в октябре
8:20
Пошел по стопам отца: сын Кости Цзю завоевал чемпионский титул
8:01
«Переходят границу»: в КНДР осудили попытки США вмешаться в отношения с Россией
7:53
Медик, шпионка или писатель? Кто такая экс-спикер ВСУ Эштон-Чирилло
7:37
В фильме «Вий» нашли забавный киноляп
7:22
Медали «За храбрость» вручили отличившимся в ходе спецоперации бойцам

Сейчас читают

С улыбкой по жизни: Вячеслав Макаров о любви, семье и будущем в шоу-бизнесе
Фантастические твари. Иллюзия обмана? Как компьютерная графика заставляет фильмы оживать
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 октября, для всех знаков зодиака
«История — это люди»: Владимир Машков открыл выставку «Моя большая земля»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России