Российский рэпер Джино из проекта «1000 слов» скончался в 41 год

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 35 0

Мужчина умер внезапно возрасте. Что с ним случилось?

Российский рэпер Джино из проекта «1000 слов» скончался в 41 год

Фото: Instagram* / djino1000

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Российский рэпер Джино (настоящее имя — Никита Островский) 4 октября скончался на 42-м году жизни. Об этом сообщил его друг и коллега по цеху, исполнитель Slimus на своей странице ВКонтакте.

«Он хорошо знаком вам по группе „1000 слов“ и сотрудничеству с Константой. Никита был очень сильным текстовиком, и несомненно талантливым, но, к большому сожалению, он не смог полностью реализовать свой огромный потенциал», — написал рэпер.

Лейбл музыканта Slimus сообщил, что у Джино остановилось сердце.

Рэпер прославился в начале 2000-х годов. Тогда он был участником проекта «1000 слов». А затем ушел в сольное творчество. Также музыкант вел программы на телевидение.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Лас-Вегасе задержали предполагаемого убийцу рэпера Тупака Шакура.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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