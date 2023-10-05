По словам экс-разведчика, глупо винить во всем Москву.

Политический кризис в Соединенных Штатах Америки (США) возник вовсе не из-за действий российского президента Владимра Путина на мировой арене. Таким заявлением поделился бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в недавнем интервью, опубликованном на платформе YouTube.

По его словам, ключевым фактором стали удачные действия российских дипломатов на международной арене. Также он раскритиковал всех, кто винит главы РФ в нестабильной ситуации в США.

«Мы стали жертвой не Владимира Путина, а рационального подхода, который Россия как национальное государство избрала для решения международных проблем», — отметил Риттер.

Он добавил, что в России политические решения принимаются коллегиально. Такой подход отличает международную политику Москвы от действий Вашингтона.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Скотт Риттер предрек скорый конец Украине после встречи Зеленского и Столтенберга. Из-за необдуманных действий президента страдает обычный украинский народ.