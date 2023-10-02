Мобильные гробы из стали: в США заговорили о ловушке, устроенной для ВСУ

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Алина Крылова
Алина Крылова 3 0

Экс-разведчик Риттер: танки Abrams станут легкой мишенью для ВС России

Мобильные гробы из стали: в США заговорили о ловушке, устроенной для ВСУ

Фото: IMAGO/Antti Aimo-Koivisto / ТАСС

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Вашингтон, сам того не понимая, усугубил положение Украины в конфликте. Почему поставки танков для боевиков рискуют обернуться новыми проблемами для страны?

Украинским боевикам придется туго из-за поставок американских танков Abrams. Призванная переломить ход событий в конфликте техника станет для террористов из ВСУ местом смерти, передает слова бывшего американского разведчика Скотта Риттера портал EADaily.

По словам морпеха, определенную опасность танки несут только в случае, если ими управляет человек с соответствующими умениями. Не получившие полноценных знаний боевики рискуют попасть в ловушку, после чего расправиться с террористами будет делом пары выстрелов, подчеркивает Риттер.

«Управляемый украинцами, обладающими лишь базовыми навыками, особенно когда они противостоят российским солдатам-ветеранам, оснащенными современным оружием для уничтожения танков, M1A1 представляет собой не более чем смертельную ловушку, мобильный стальной гроб для четырех человек внутри», — отметил он.

Уже на текущем этапе знаний и умений украинцам явно недостаточно, чтобы противостоять опытным и матерым солдатам из России. Любая даже самая небольшая ошибка рискует обернуться для боевиков Зеленского смертью, предупреждает он. Кроме того, им будет не хватать опыта и навыков, необходимых для устранения ряда сложных неисправностей, возникающих в электрической, гидравлической и оружейной системах танка, что также повлечет за собой неотвратимые проблемы.

Ранее 5-tv.ru писал, что Россию попросили не устраивать охоту на танки Abrams. 

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