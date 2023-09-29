«Жаль народ»: Украине предрекли конец после встречи Столтенберга и Зеленского

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 64 0

Экс-разведчик Риттер: Украине конец после встречи Зеленского и Столтенберга

«Жаль народ»: Украине предрекли конец после встречи Столтенберга и Зеленского

Фото: www.globallookpress.com / Thomas Trutschel

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Тема:
Спецоперация

Киевский режим отказался от мирного предложения по вступлению в блок. К чему это приведет?

Накануне, 28 сентября, с президентом Украины Владимиром Зеленским встретились генсек НАТО Йенс Столтенберг и министры из Франции. Оценку данным переговорам дал бывший американский разведчик Скотт Риттер в своем аккаунте в социальной сети X.

Так, по его мнению, данная встреча лишь приблизила конец Украине.

«Они отказались от реалистичного мирного предложения в пользу дальнейшего поощрения членства Украины в НАТО. Украина обманулась. Они и НАТО скоро узнают об этом», — указал Риттер.

Но при этом экс-разведчик считает такой исход вполне ожидаемым. По его словам, меньшего неонацисты не заслуживают.

«Жаль украинский народ», — добавил Риттер.

Россия продолжает специальную военную операцию, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что эта неделя вылилась в сущий кошмар для режима Зеленского.

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