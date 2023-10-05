ФСБ и Росгвардия протестируют новейшую гранату для защиты от управляемых ракет

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Рита Миронова
Рита Миронова 21 0

РИА Новости: ФСБ и Росгвардия испытают скрывающую от ракет гранату РДГ-У

ФСБ и Росгвардия протестируют новейшую гранату для защиты от управляемых ракет

Фото: © РИА Новости / Павел Лисицын

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В арсенале российской армии боеприпас появился в сентябре. В чем его уникальность?

Сотрудники Росгвардии и ФСБ протестируют новейшую унифицированную дымовую гранату РДГ-У. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

«Силовые ведомства, в том числе Росгвардия и ФСБ, заинтересовались поставляемой в российскую армию унифицированной ручной дымовой гранатой РДГ-У. Указанные структуры планируют провести ее опытную эксплуатацию в своих подразделениях», — рассказал он.

Испытывать эту гранату закончили в феврале 2023-го, а в арсенале российской армии она появилась в сентябре. Боеприпас уникален тем, что может маскировать личный состав и технику от управляемых ракет противника.

Дымообразующий состав позволит бойцам самостоятельно обеспечивать себе мгновенную завесу во время срабатывания. Также у гранаты есть курящийся элемент, который может долго подпитывать эту завесу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ФСБ задержала россиянина, который хотел взорвать здание администрации Рубцовска.

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