Гигант пал: рабочие Volkswagen Group угрожают массовой забастовкой

Немецкие автопроизводители оказались на пороге кризиса. Высокие цены на энергоресурсы стали причиной снижения спроса на электромобили, и как следствие — угрожают остановкой конвейеров. А это уже вопрос сохранения рабочих мест. На этом фоне местные профсоюзы обещают крупную забастовку, если ситуация не исправится. Тему продолжит Виталий Чащухин.

Германский автопром все-таки скатывается в глубокий кризис. Поворотный момент для некогда хваленой VW Group, а также поставщиков основных узлов для всех ведущих автобрендов — Mercedes'а, Audi и BMW.

Причина остановки — неподъемные цены на энергоносители и сырье. Дешевый российский газ много лет был залогом благополучия и самих автоконцернов, и десятков тысяч работников по всей стране.

«Цены постоянно растут, все выше и выше. Мы так долго не протянем», — говорит протестующая Лаура Мохр.

Металлурги еще в начале года зафиксировали точную дату смерти — одновременно с остановкой своего конвейера по производству всевозможных компонентов и запчастей прямо под боком у Volkswagen.

Ко всему прочему, именно здесь — в Цвикау, грандиозном саксонском городе-заводе, Volkswagen опрометчиво решил сосредоточиться исключительно на выпуске электрокаров. В 2019 году еще Ангела Меркель перерезала на модернизированном предприятии ленточку — в «зеленое будущее» на альтернативном топливе.

Не прошло и первой пятилетки, цеха охвачены паникой: сотрудникам указывают на дверь, выпуск новых моделей готовятся переносить в другие города. На выходе с конвейера парковки усеяны новыми электрокарами, к которым у автовладельцев, кажется, пропал интерес. А у государства на стимулирование спроса элементарно деньги закончились.

«Потенциальные покупатели автомобилей в данный момент воздерживаются от покупки новых электромобилей, потому что они намного дороже, чем автомобили с двигателями внутреннего сгорания. А субсидии, которые власти ранее предоставляли, также были отменены. Речь шла о семи-девяти тысячах евро при покупке нового авто», — отмечает немецкий автомобильный журналист Андреас Кесслер.

Все расчеты владения таким ноу-хау говорят не в пользу того, чтобы отказаться от бензина и дизеля.

«Все зависит от того, как вы заряжаете, где заряжаете и какие у вас тарифы. Но в целом дизельное топливо при определенных обстоятельствах даже дешевле», — отмечает автоблогер Дэниел Хомейер.

Энергокризис повсеместный, так почему же станции для электромобилей должно было миновать. К тому же Германии даже на повседневные бытовые нужды пришлось нарастить закупку электроэнергии во Франции и Чехии.

«Нарастающие проблемы в энергетике были и остаются центральным вопросом. И в этом федеральное правительство потерпело провал. Промышленность, особенно автомобильная, сейчас начинает это особенно чувствовать», — говорит немецкий политолог Айке Хамер.

Как и подавляющее большинство автопроизводителей, Volkswagen полностью полагался на светлое «зеленое» будущее. Но спрос на электрокары резко падает, новых регистраций все меньше. Профсоюзы требуют сейчас даже не повешения зарплаты, а снижения цен на готовую продукцию, чтобы хоть как-то оживить рынок.

Автомобильную промышленность ожидают два года засухи и серьезная конкуренция со стороны Китая.

Особую тревогу экспертов вызывают медленно растущее производство электромобилей и высокие цены реализации. Кроме того, необходимо приложить усилия для улучшения зарядной инфраструктуры и скорости зарядки.

Автобум в Поднебесной напирает своими грандиозными новинками, куда более доступными.

«Все дело в том, что европейская экономика находится в огромном упадке из-за военных действий на Украине, потрясений, нарушений цепочек поставок, что влияет на стоимость, а также высоких процентных ставок, наносящих ущерб экономике во всем мире, особенно в Европе. Поэтому я думаю, что у людей просто нет денег на покупку новых автомобилей. Не то чтобы им не хотелось приобрести электромобиль», — говорит независимый эксперт из КНР Эндрю Люн.

Показательно, что после недавнего мюнхенского автосалона, обернувшегося для германской автоиндустрии настоящим позором, газеты и журналы вышли вот с такими обложками: «Volkswagen „зажатый“ китайскими палочками».