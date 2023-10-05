Во Владимирской области задержан мужчина, сотрудничавший со спецслужбами Украины

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 27 0

Он держал с ними связь на конфиденциальной основе.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Венявский; ЦОС ФСБ России; 5-tv.ru

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Местного жителя Гусь-Хрустального Владимирской области задержали за сотрудничество с украинскими спецслужбами. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ России.

Установлено, что мужчина держал с ними связь на конфиденциальной основе, передавая сведения о передвижении поездов с военной техникой. За это задержанному обещали крупную сумму денег.

Однако все вскрылось — сотрудники ФСБ взяли все его действия под контроль и задокументировали переписку, а также зафиксировали передачу денег. По данному факту в отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Алтайском крае сотрудники ФСБ предотвратили теракт в одном из государственных учреждений. Задержан 34-летний мужчина.

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