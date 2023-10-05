Учителем года России стал педагог заграншколы в Иране Олег Янковский

В конкурсе «Учитель года России — 2023» одержал победу преподаватель русского языка и литературы Олег Янковский. Он работает в общеобразовательной школе при российском посольстве в Иране. Результаты конкурса объявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«Победитель конкурса „Учитель года России — 2023“ — Янковский Олег Игоревич, учитель русского языка и литературы общеобразовательной школы при посольстве РФ в Исламской Республике Иран», — сказала она на церемонии.

Янковский получит «Большого хрустального пеликана» и премию в размере одного миллиона рублей. Другим же призерам конкурса вручат по 500 тысяч рублей.

Конкурс «Учитель года России» является главным в сфере образования. В этом году он уже был 34-м по счету, а его заключительный федеральный этап состоялся в Подмосковье. Цель конкурса — выявить, поддержать и поощрить самых талантливых педагогов, распространить их опыт и повысить престиж учительского труда. Ежегодно в нем принимают участие свыше 100 тысяч человек.

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