Владимир Путин записал видеопоздравление для российских учителей

Владимир Путин поздравил педагогов с профессиональным праздником, который отмечается 5 октября. Официальное видеообращение было опубликовано на сайте Кремля.

«Учитель, и мы часто об этом говорим, не просто профессия, это призвание. Благородное, важнейшее, по сути своей миссии. Ваш труд, терпение, забота и поддержка помогают каждому раскрыть свои способности, лучшие человеческие качества, обрести знания и духовные ценности, которые навсегда станут надежной опорой в жизни», — отметил глава государства.

Путин добавил, что такие качества как отсутствие равнодушия и профессионализм очень важны при работе с детьми.

«И своих школьных наставников, их советы, душевное участие мы неизменно, даже спустя долгие годы вспоминаем с любовью, с любовью и признательности», — сказал президент.

Владимир Путин также напомнил, что в России 2023 год — это Год педагога и наставника и добавил, что это — еще один знак глубокого, искреннего уважения к труду преподавателей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Путин поздравил педагогов с Днем учителя в рамках общения с учениками образовательного центра «Сириус».