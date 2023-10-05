«Чья бы корова мычала»: Путин ответил на слова Мишеля о предательстве Армении

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 61 0

Путин о словах Мишеля о предательстве Армении: чья бы корова мычала

Фото, видео: www.globallookpress.com / Lex CÃƒÂ¡Mara; 5-tv.ru

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Москва на протяжении 15 лет предлагала Еревану компромиссные варианты.

Президент РФ Владимир Путин ответил на заявление главы Евросовета Шарля Мишеля о том, что Россия якобы предала Армению. Для этого он подобрал популярную в народе фразу.

«У нас в народе говорят — чья бы корова мычала, а твоя бы молчала», — прокомментировал он в рамках дискуссионного клуба «Валдай».

Президент отметил, что Россия на протяжении 15 лет предлагала Еревану компромиссные варианты решения ситуации, при которых армянской стороне осталось бы две территории Карабаха, а азербайджанской стороне вернулись бы пять.

Глава государства также отметил, что российские миротворцы, направленные в регион, последние три года исключительно наблюдали за соблюдением режима прекращения огня.

Спор о принадлежности Нагорного Карабаха более 30 лет делал очень напряженными отношения Армении и Азербайджана. Регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР в 1988 году. В 1992-м начался военный конфликт, в результате которого Баку утратил контроль над Нагорным Карабахом.

С тех пор в регионе неоднократно происходили вспышки. Главной стороной в урегулировании конфликта выступала Россия. Для предотвращения боестолкновений между враждующими сторонами в регионе был размещен российский миротворческий контингент, выполнявший роль наблюдателей.

После начатой Азербайджаном 19 сентября «антитеррористической операции», которая продлилась сутки, Баку и представители НКР пришли к соглашению о прекращении огня при содействии российских миротворцев. Карабахские военные начали сдачу оружия.

28 сентября президент Нагорно-Карабахской Республики Самвел Шахраманян подписал указ об упразднении региона. НКР прекратит свое существование с 1 января 2024 года, а земли официально перейдут под контроль Баку.

Ранее 5-tv.ru рассказывал 30-летнюю историю спора Армении и Азербайджана.

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