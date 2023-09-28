Нагорный Карабах упразднен: 30-летняя история Армении и Азербайджана

После очередной вспышки в регионе ситуация, кажется, пришла к своему логическому заключению.

Подписан указ об упразднении Нагорно-Карабахской Республики. Согласно документу, он прекратит свое существование с 1 января 2024 года. Территории Нагорного Карабаха, которые долгое время были предметом спора между Ереваном и Баку, войдут в состав Азербайджана.

«Распустить все государственные учреждения и организации, находящиеся в их ведомственном подчинении до 1 января 2024 года, и Республика Нагорный Карабах (Арцах) прекращает свое существование», — говорится в указе президента НКР Самвела Шахраманяна.

Армения уступила Нагорный Карабах еще в мае

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял, что сторона признает суверенитет Азербайджана вместе с землями Нагорного Карабаха в конце мая 2023 года. Он отмечал, что мировому сообществу стоит обратить внимание на регион, чтобы там не началось «этнических чисток».

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, в свою очередь, подтвердил, что между странами уже в ближайшем будущем может быть подписан договор, если армянская сторона не изменит свою позицию. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что власти Армении фактически признали суверенитет Азербайджана над Нагорным Карабахом.

Последняя вспышка вокруг Нагорного Карабаха

Минобороны Азербайджана 19 сентября сообщило о начале «антитеррористической операции» в Нагорном Карабахе. В Баку уточнили, что целью стороны являются позиции ВС Армении, и заверили, что не тронут мирное население.

Цели операции были достигнуты всего за сутки, заявил Ильхам Алиев на следующий день. Он подчеркнул, что у стороны нет проблем с армянским народом, а борется она с главарями непризнанной республики и их преступлениями.

Баку и представители НКР пришли к соглашению о прекращении огня при содействии российских миротворцев. В правительстве Нагорного Карабаха сообщили о капитуляции перед Азербайджаном, а Ереван накрыла волна протестов.

С момента заключения договора между НКР и Баку в регионе не было зафиксировано ни одного нарушения режима прекращения огня, однако вечером 20 сентября российские миротворцы попали под обстрел в районе населенного пункта Джанятаг. В результате случившегося военнослужащие погибли.

Эвакуация этнических армян из Нагорного Карабаха

При помощи миротворческого контингента РФ в Нагорном Карабахе началась эвакуация населения через гуманитарные коридоры. Ереван подтвердил готовность принять беженцев в стране. В МИД Армении подчеркивали, что армяне Нагорного Карабаха смогут продолжить жить в регионе под юрисдикцией Азербайджана.

Согласно последним данным (на утро 28 сентября), в Армению переехали уже более 66 тысяч человек.

К сожалению, во время продолжающейся эвакуации в республике не обошлось без происшествий. На АЗС в пригороде Степанакерта произошел взрыв цистерны с бензином. На заправочной станции в это время находилось много водителей, которые пытались достать бензин, чтобы уехать из региона на личных авто.

Подтверждено 68 случаев смертей в результате взрыва, личности 21 погибшего устанавливаются. Ранения различной степени тяжести получили 290 человек.

Историческая справка о Нагорном Карабахе

Спор о принадлежности Нагорного Карабаха более 30 лет делал очень напряженными отношения Армении и Азербайджана. Регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР в 1988 году. В 1992-м начался военный конфликт, в результате которого Баку утратил контроль над Нагорным Карабахом. С тех пор там неоднократно происходили стычки.

Главной стороной в урегулировании конфликта выступала Россия. Для предотвращения боестолкновений между враждующими сторонами в регионе был размещен российский миротворческий контингент. При этом функционал российских миротворцев тогда еще в трехстороннем соглашении определялся как наблюдательный.

Ранее 5-tv.ru писал, как Пашинян встретится с Алиевым в Испании 5 октября.