Фиксируем прибыль: что такое дивиденды и как на них зарабатывать

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 21 0

Аналитик Адамидов: заработка на дивидендах нужна грамотная стратегия

Фиксируем прибыль: что такое дивиденды и как на них зарабатывать

Фото: www.globallookpress.com / Nick White

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Для того, чтобы поднять деньги от акций необходима грамотная стратегия. Но как не ошибиться при выборе?

Дивиденды — это один из базовых компонентов в экономике. Простыми словами — это прибыль компании, которую разделили между всеми вкладчиками. Независимый аналитик по вопросам экономики Дмитрий Адамидов рассказал телеканалу «360».

Как высчитываются дивиденды

Дивиденды выплачиваются из выручки, которую заработала компания. Часто деньги удерживаются в организации, чтобы повторно инвестировать их в бизнес. Поэтому акционеры делят между собой не всю прибыль.

Как грамотно вложиться

Аналитик заявил, что акционерам всегда надо быть готовым к убыткам. Также он подчеркнул важность того, что в такие дела не стоит вкладывать последние деньги, а также те, что человек получил взаймы.

«Если вы спокойно относитесь к риску и провели особые усилия, чтобы изучить эмитента — надежный он или нет, то тогда на этом можно прилично зарабатывать», — рассказал эксперт.

Как заработать

Чтобы фиксировать прибыль можно следовать стратегии долгосрочного инвестирования. Для этого нужно брать на рынке акции проверенных компаний. И оставлять их в своем портфеле на долгое время. Так акционер, вероятно, получит постоянные выплаты по дивидендам. А это в свою очередь может стать хорошим пассивным доходом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в РФ смягчили ограничения выплаты дивидендов иностранцам-инвестором.

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Фиксируем прибыль: что такое дивиденды и как на них зарабатывать

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