Российский лидер эмоционально выразил недоумение относительно того, что Штаты хотят навязать свое мнение всему миру.

Президент РФ Владимир Путин выступил на дискуссионном клубе «Валдай» и эта речь в ближайшие дни точно не даст покоя половине мира.

«Все время мы слышим, все время звучит: „Вы должны, вы обязаны, мы вас серьезно предупреждаем“. Вы кто такие вообще? Какое вы имеете право кого-то предупреждать?!» — эти слова российский президент адресовал США.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин назвал шесть принципов, к которым страна стремится в международных отношениях.