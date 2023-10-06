Их слишком много: Европе нужна новая политика в отношении мигрантов

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Алексей Панков
Алексей Панков 10 0

Глава МВД Польши: Германия виновата в наводнении Европы мигрантами

Их слишком много: Европе нужна новая политика в отношении мигрантов

Фото: www.globallookpress.com / Hasan Mrad

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В ЕС приезжают все новые и новые волны беженцев из стран Ближнего Востока и Африки.

Европе необходимо менять условия миграционной политики. Об этом заявил Мариуш Каминский, министр внутренних дел Польши, в интервью на радио, передает EADaily.

По его словам, Европейский союз (ЕС) должен проводить обязательное распределение переселенцев между всеми членами организация. Прямо сейчас такая мера обсуждается в парламенте. Каминский также добавил, что именно Польша защищает границы ЕС.

Кроме того, он раскритиковал миграционную политику Германии. Высокие социальные пособия привлекают все новых мигрантов.

«Система высоких социальных пособий, которую они называют интеграционными программами, является самоубийственной политикой для ЕС. Корабль Европы тонет», — считает Каминский.

Министр добавил, что ЕС не сможет принять всех мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки. Сейчас европейские государства стали заложниками собственных убеждений. Каминский уверен в необходимости начать борьбу с нелегальной миграцией, приведя в пример Великобританию.

Президент Латвии заявил о возможном закрытии границ с Россией и Белоруссией

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин заявил о необходимости распространять российскую культуру и русский язык в странах, входящих в состав СССР. Это позволит снизить число конфликтных ситуаций в случае, если их граждане решат переехать в РФ.

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