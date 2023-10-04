Чувствительный вопрос: Путин о необходимости обучения мигрантов русскому языку

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 18 0

Путин: Россия заинтересована в распространении образования на русском языке

Фото, видео: Максим Кимерлинг / ТАСС; 5-tv.ru

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Это позволит существенно сократить количество возникающих конфликтных ситуаций.

Среди граждан стран, входивших в состав Союза Советских Социалистических Республик (СССР), важно распространять российскую культуру и русский язык. Об этом заявил Владимир Путин в ходе общения с финалистами конкурса «Учитель года».

По словам президента, необходимо, чтобы приезжающие в Россию на заработки люди были готовы к жизни в стране. Они должны не только освоить язык, но и ознакомиться с культурными традициями. Это позволит минимизировать количество возникающих конфликтных ситуаций. Лидер страны заявил, что сейчас в РФ работают миллионы иностранных специалистов.

«Нам нужно, чтобы люди, которые к нам приезжают были готовы к тому, чтобы жить на территории Российской Федерации, владеть русским языком, понимать значимость наших традиций культуры народов Российской Федерации с тем, чтобы интегрироваться в наше пространство», — отметил лидер страны.

Путин добавил, что хотел бы видеть у жителей бывших советских республик интерес к российской культуре. Он подчеркнул, что есть необходимость в создании образовательных учреждений на территории этих стран.

«Мы должны видеть заинтересованность в этих странах в том, чтобы там создавались такие образовательные учреждения. Ну сама по себе идея конечно правильна», — подчеркнул Путин.

Путин провел совещание с членами Совбеза

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин заявил о неотвратимости появления многополярного мира. Многие страны отходят от модели, когда они оказываются загнанными в кабалу.

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