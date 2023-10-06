Неизвестная редакция рукописи песни Высоцкого была продана за 260 тысяч рублей

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 8 0

Речь идет о тексте песни легендарного барда «В холода».

Неизвестная редакция рукописи песни Высоцкого была продана за 260 тысяч рублей

Фото: www.globallookpress.com / Vladimir Mekler

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Рукопись песни «В холода» легендарного советского музыканта Владимира Высоцкого обрела нового владельца. Примечательно, что проданная редакция текста не была ранее известна любителям музыки. Об этом в пресс-службе аукционного дома «Литфонд» рассказали РИА Новости.

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Именно поэтому рукопись была продана за 260 тысяч рублей. Имя приобретателя не раскрывается.

Песню Владимир Высоцкий написал специально для фильма «Я родом из детства» режиссера Виктора Турова. Бард исполнил в ней роль капитана-танкиста Володи.

«Это парень, который в тридцать лет вернулся седым, потому что горел в танке. И лежал полгода в госпитале. Он пишет песни. Мы долго искали возможность, как их вставить, как они там должны звучать», — вспоминал в одном из интервью сам Высоцкий.

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