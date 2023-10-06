Неизвестная редакция рукописи песни Высоцкого была продана за 260 тысяч рублей

Речь идет о тексте песни легендарного барда «В холода».
Фото: www.globallookpress.com / Vladimir Mekler
Рукопись песни «В холода» легендарного советского музыканта Владимира Высоцкого обрела нового владельца. Примечательно, что проданная редакция текста не была ранее известна любителям музыки. Об этом в пресс-службе аукционного дома «Литфонд» рассказали РИА Новости.
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Именно поэтому рукопись была продана за 260 тысяч рублей. Имя приобретателя не раскрывается.
Песню Владимир Высоцкий написал специально для фильма «Я родом из детства» режиссера Виктора Турова. Бард исполнил в ней роль капитана-танкиста Володи.
«Это парень, который в тридцать лет вернулся седым, потому что горел в танке. И лежал полгода в госпитале. Он пишет песни. Мы долго искали возможность, как их вставить, как они там должны звучать», — вспоминал в одном из интервью сам Высоцкий.
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