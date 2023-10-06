Неизвестная редакция рукописи песни Высоцкого была продана за 260 тысяч рублей

Рукопись песни «В холода» легендарного советского музыканта Владимира Высоцкого обрела нового владельца. Примечательно, что проданная редакция текста не была ранее известна любителям музыки. Об этом в пресс-службе аукционного дома «Литфонд» рассказали РИА Новости.

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Именно поэтому рукопись была продана за 260 тысяч рублей. Имя приобретателя не раскрывается.

Песню Владимир Высоцкий написал специально для фильма «Я родом из детства» режиссера Виктора Турова. Бард исполнил в ней роль капитана-танкиста Володи.

«Это парень, который в тридцать лет вернулся седым, потому что горел в танке. И лежал полгода в госпитале. Он пишет песни. Мы долго искали возможность, как их вставить, как они там должны звучать», — вспоминал в одном из интервью сам Высоцкий.

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