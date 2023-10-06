Роспотребнадзор планирует вернуть проверки бизнеса: при каких условиях?

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«Известия»: бизнес могут начать проверять в случае массовых жалоб покупателей

Фото, видео: Сергей Бобылев / ТАСС; 5-tv.ru

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Речь идет о выборочных проверках отдельных поставщиков.

Роспотребнадзор предложил вернуть проверки бизнеса в случае массовых жалоб покупателей.

Как сообщили «Известия», соответствующий запрос направлен в Минэкономразвития для проработки. Речь идет о выборочных проверках отдельных поставщиков товаров и услуг, на которых клиенты жалуются чаще всего.

Правда, в Союзе защиты прав потребителей к подобной инициативе отнеслись скептически. Там посчитали, что она приведет к недобросовестной конкуренции, поскольку соперничающие компании начнут доносить друг на друга. Мораторий на проверки бизнеса со стороны фискальных организаций был введен в марте прошлого года.

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