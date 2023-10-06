Медики в регионах России пожаловались на падение доходов

Медики в регионах жалуются на падение доходов. Это происходит за счет сокращения негарантированных выплат, а ведь именно на них приходится большая часть зарплаты медработников. В профсоюзах корень проблемы видят в несовершенстве существующей системе оплаты. Однако чиновники считают, что проблема надуманна. Тему продолжит Анна Воропай.

Более 20 лет года Ольга спасала жизни пациентов, теперь вопреки собственным убеждениям продает им табак и алкоголь. Вместе с десятью коллегами фельдшер уволилась, когда подстанцию скорой помощи города Глазов присоединили к Ижевску. Зарплата упала сразу на десять тысяч. И медики стали получать в два раза меньше, чем кассиры в алкомаркете.

«На ставку выходит сейчас 20-23 тысячи, а на полторы ставки девочки работают 31-32 тысячи. А раньше мы получали на десять тысяч больше, работая на ставку. Без ночных», — рассказывает алкомаркета Ольга Шутова.

Судя по официальному ответу местного минздрава за четыре месяца со скорой действительно уволились 12 сотрудников. Вот только информацию о снижении зарплаты чиновники назвали не соответствующей действительности. Ведь по их данным недовольные фельдшеры получали почти 50 тысяч.

«Средняя заработная плата сотрудников по подстанции скорой медицинской помощи города Глазова за период с 01.06.2023 г. по 30.09.2023 г. составляет: врачи 67 000 рублей, средний медицинский персонал 47 000 рублей, водители 47 000 рублей».

На снижение зарплат жалуются медики во многих регионах. И в каждом из них — свои причины понижения. Просто потому что у каждого субъекта федерации — собственная система расчета. Если Ольга из Удмуртии получала 20 тысяч, то ее коллега — фельдшер из Владимира — по бумагам чиновников зарабатывает 35.

«По факту деньги, которые мы получаем — они нищенские, это прям слезки. Нас просто заваливают дисциплинарные взыскания. У меня было дисциплинарное взыскание, которое я оспаривала в судебном порядке», — рассказывает фельдшер выездной бригады ССМП города Владимира Елена Малышева.

Сейчас зарплата медиков состоит из трех частей. К окладу добавляются компенсационные выплаты: доплата за стаж, квалификацию, особые условия труда. Эти два пункта постоянны и как правило выплачиваются всегда. Стимулирующие выплаты — переменная составляющая, выплачивать их или нет — решает руководитель. Проблема в том, что как раз на стимулирующие приходится большая часть зарплаты. И такая система — законный способ платить меньше, против которого давно выступают профсоюзы.

«Нужно вводить единую систему оплаты труда, устанавливать высокие оклады, в два-три раза больше чем нынешние. Мы считаем, что минимальный оклад должен быть там не меньше двух минимальных размеров оплаты труда», — считает сопредседатель межрегионального профессионального союза работников здравоохранения «Действие» Андрей Коновал.

Сейчас оклад медиков почти во всех регионах едва ли превышает 30 процентов зарплаты. У фельдшера из Брянской области он и вовсе — меньше чем МРОТ.

«В цифрах брать — 16200, если не ошибаюсь. В реальности мы имеем — у всех по-разному. Разбежка пошла 8-12 тысяч. Соответственно основная зарплата идет надбавки от оклада», — говорит фельдшер скорой помощи города Клинцы в Брянской области Даниил Братченко.

Новую систему оплаты труда, в которой размер оклада должен стать основой зарплаты начали разрабатывать в 2019-м. Внедрить хотели еще в 2021-м, но тогда помешала пандемия.

«Вместе с министерством здравоохранения мы пришли к том, что у нас бюджетная часть должна составлять не менее 55-60 процентов. Далее — 10-15% компенсационные выплаты. И мы получаем ту составную часть заработной платы, которая должна выплачиваться абсолютно точно, независимо ни от чего», — говорит председатель профсоюза работников здравоохранения России Анатолий Домников.

Теперь внедрение системы перенесли на 2025-й. Все начнется с эксперимента в семи регионах — так оценят эффективность новой методики, которая по оценкам экспертов должна наконец обеспечить справедливость выплаты зарплаты.