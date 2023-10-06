Обогащается на стариках: Поргина раскрыла правду о Дрожжиной и Цивине

Артистка добавила, что квартира аферистов заставлена антиквариатом.

Заслуженная артистка РФ Людмила Поргина поддержала наследников Алексея Баталова, на которых подали ответный иск Михаил Цивин и Наталья Дрожжина. Своим мнением по ситуации с наследством актера звезда «Саломеи» поделилась в беседе с dni.ru.

По ее словам, покойный актер и члены его семьи стали жертвой злоумышленников, которые вскружили им голову. Она добавила, что часто видела Цивина и Дрожжину на похоронах знаменитостей.

«Цивин и Дрожжина даже вписаны как основатели памятника Татьяне Самойловой на Новодевичьем кладбище — при том, что до этого их никто не видел и не слышал вообще. Что это такое, это как вообще понять?» — интересуется Поргина.

Она напомнила, что пара актрисы и ее мужа юриста начинали ухаживать за одинокими стариками. Войдя в доверие, мошенники обманывали свою жертву. В конце мая Цивина приговорили к пяти годам колонии общего режима, а Дрожжину — к четырем годам условно.

Поргина добавила, что квартира четы заставлена антиквариатом. Однако откуда столько денег на покупку дорогих вещей, решительно не ясно.

«Она не работает нигде, ни в Госкино, ни в Доме кино, и уж точно нигде ничего не возглавляет. Все, чем она занимается, причем очень давно — это обогащением на стариках», — рассказала Поргина.

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