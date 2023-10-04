«Такая кровожадность»: Жорин о требовании вдовы Баталова посадить в тюрьму Цивина и Дрожжину

Почему Гитана Аркадьевна не согласна на условный приговор для больных пожилых людей, имуществом которых можно возместить весь причиненный ущерб?

Дело о мошенничестве с наследством Алексея Баталова не так однозначно, как кажется. Об этом в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru рассказал звездный адвокат Сергей Жорин.

«Изначально, несмотря на общественное мнение, которое поддерживало вдову Баталова, я, как юрист, вижу, что не все так однозначно, и поддерживаю одну из версий о том, что Гитана Аркадьевна не так проста, как это может выглядеть со стороны», — заявил он.

Весной суд признал актрису Наталью Дрожжину и юриста Михаила Цивина виновными в афере с наследством народного артиста СССР Алексея Баталова. По версии следствия, супруги обманным путем похитили более 20 миллионов рублей у вдовы Баталова и его младшей дочери, а также присвоили недвижимость.

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76-летний Цивин оказался в тюрьме, где ему предстоит провести пять лет, если приговор не обжалуют. Дрожжина получила условный срок, однако вдова Баталова требует, чтобы ее тоже отправили в тюрьму. Она считает, что Наталья Георгиевна может начать мстить, и якобы опасается за себя и свою дочь.

«Слова вдовы Баталова о том, что она опасается Дрожжину и ее нужно непременно посадить в тюрьму, характеризуют ее не с очень хорошей стороны», — отметил Жорин.

Дрожжина, по словам знакомых, тяжело больна. Отправлять больного пожилого человека в тюрьму — почти то же самое, что отправлять его на верную смерть, добавил адвокат. В заключении такой человек имеет все шансы не дожить до своего освобождения.

Однако Гитана Леонтенко требует именно тюремного заключения и для Цивина, и для Дрожжиной. Такая кровожадность, по мнению Жорина, вызывает много вопросов. Он объяснил, что для преступления, в котором обвиняются супруги, это слишком чрезмерное наказание. У них есть имущество, достаточное для того, чтобы возместить ущерб, и наказание может быть условным.

Так, по некоторым данным, Цивину и Дрожжиной принадлежат более 30 столичных квартир и жилых помещений. Некоторое имущество у них уже арестовали.

«Если они предпримут какие-то незаконные действия, чего боится Гитана Аркадьевна, можно будет говорить и о лишении свободы. Оказаться в местах лишения свободы, особенно людям преклонного возраста и тяжело больным, которым требуется уход, — это втройне пытка», — отметил Жорин.

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Уголовное дело было возбуждено около трех лет назад после вскрытия фактов, указывающих на то, что Цивин и Дрожжина могли втереться в доверие к жене и дочери Баталова и незаконным путем завладеть его наследством. Такой вывод сделало следствие после того, как к паре неожиданно перешло несколько квартир и миллионов рублей.

Недвижимость удалось вернуть владельцам, а вот вопрос с деньгами до сих пор не решен — у Цивина с Дрожжиной нашлось много различных документов, подтверждающих, что большие суммы действительно уходили, но были потрачены на нужды Марии Баталовой.

Сейчас 76-летний Михаил Цивин находится за решеткой, а Наталья Дрожжина за последние три года сильно растеряла здоровье — перенесла три инсульта, похудела и, по некоторой информации, у нее могла развиться онкология. Как утверждает адвокат семьи, все справки из медучреждений с диагнозами есть в судебном деле.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что суд взыскал с семьи актера Баталова 900 тысяч рублей в пользу Дрожжиной и Цивина.