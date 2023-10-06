«Он рядом!» — супруга Дроздова опровергла онкологию у 86-летнего телеведущего

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Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист Вконтакте Эксклюзив 2 943 0

Супруга Дроздова опровергла онкологию у 86-летнего телеведущего

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; Мудрац Александра / ТАСС; 5-tv.ru

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Ранее в СМИ появилась информация о госпитализации бессменного ведущего «В мире животных».

Супруга Николая Дроздова опровергла онкологию у 86-летнего телеведущего.

«Николай Николаевич рядом. Вы что-то хотели ему сказать? Он здесь и все слава богу», — заявила 5-tv.ru Татьяна Петровна и обратившись к супругу добавила, что звонят с Пятого канала.

Утром в ряде СМИ появилась информация, что у бессменного ведущего «В мире животных» диагностировали онкологию и госпитализировали на фоне ухудшения здоровья.

Николай Николаевич явно был возмущен происходящему и на фоне были слышны его просьбы к супруге больше не отвечать на глупые звонки.

К слову, в последние годы Дроздова в СМИ хоронили много раз и сам телеведущий давно уже стал относиться к этому с юмором.

«Когда я действительно дуба дам, все привычно подумают, что это снова „фейк“, и не поднимут шум», — признался он как-то журналистам.

Николай Дроздов добавил, что при всем при этом к неизбежному факту жизни он давно уже подготовился, обеспечив себе место на Востряковском кладбище столицы рядом с мамой.

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