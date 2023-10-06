За год на границе России изъято 370 кг украинских наркотиков

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Евгения Романова
Евгения Романова 25 0

ФСБ и ФТС изъяли на границе РФ 370 кг наркотиков из Украины за год

Фото, видео: © РИА Новости / Андрей Стенин; ЦОС ФСБ России; 5-tv.ru

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Запрещенные вещества доставлялись из Украины в тайниках через европейские страны.

Сотрудники ФСБ и ФТС РФ в период с сентября 2022 года по настоящее время пресекли 11 фактов контрабанды синтетических наркотиков из Украины в РФ транзитом через ЕС. Об этом сообщает ЦОС Федеральной службы безопасности.

«За указанный период из незаконного оборота изъято 370 килограммов „синтетики“, произведенной на Украине», — говорится в сообщении.

Правоохранители в ходе расследования 11 уголовных дел, возбужденных в отношении девяти лиц за контрабанду наркотиков (ч. 4 ст. 229.1 УК РФ), установили, что преступники в авто сделали тайники, в которых доставляли запрещенные вещества в Киев, откуда их забирали неподлежащие призыву в ВСУ украинцы или проживающие в Незалежной россияне.

Эти наркокурьеры перевозили контрабанду через Польшу, Латвию, Литву и Эстонию.

Кроме того, оперативники задержали 12 участников российских звеньев преступных групп из РФ, которые хотели реализовать эти наркотики через нелегальные интернет-магазины. В отношении лиц возбуждены уголовные дела по статье о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотиков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в ЛНР росгвардейцы задержали перевозчиков крупной партии наркотиков.

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