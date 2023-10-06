«Без алкоголя и вредной еды»: Анна Седокова призналась в эмоциональном истощении

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова 11 0

Анна Седокова набрала лишние килограммы из-за сильного стресса

«Без алкоголя и вредной еды»: Анна Седокова призналась в эмоциональном истощении

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Бывшая солистка группы «ВИА Гра» переживает не самый легкий период в своей жизни. Как это на ней отразилось?

Анна Седокова набрала лишний вес из-за личных переживаний. Как сообщает издание dni.ru, певица призналась, что эмоционально истощена на премии Жара Media Awards, которая состоялась 5 октября в Москве.

Анна Седокова последнее время переживает непростой период в жизни. не так давно исполнительница вернулась на ПМЖ в Москву из США, где проживала со своим мужем баскетболистом Янисом Тиммом. Супруг, кстати, остался в Штатах. Что именно случилось между возлюбленными, доподлинно неизвестно. Знаменитости открыто не комментируют все обстоятельства, ограничиваясь намеками, которые публикуют в социальных сетях.

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Вернулась в Россию Анна Седокова вместе с сыном Гектором. Несмотря на переживания, певица продолжает вести активную жизнь, но перипетии дают о себе знать. Артистка призналась, что из-за постоянных стрессов последних месяцев набрала лишний вес, в то время как морально она полностью истощена.

Тем не менее, Седокова намерена взять себя в руки и планирует в ближайшее время похудеть на десять килограммов. В социальных сетях артистка рассказала, что уже отказалась от алкоголя и вредного питания, продержавшись целый месяц, и гордится собой.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Анна Седокова рассказала, почему боится выпускать новые треки.

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