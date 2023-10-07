«Экзотическое оружие»: слова Путина о ракете «Буревестник» заставили США задуматься

Бывший американский офицер высоко оценил новейшее российское вооружение.

В западной прессе продолжают активно обсуждать выступление российского президента на пленарной сессии клуба «Валдай». Многие СМИ обратили внимание на слова Владимира Путина об успешном испытании межконтинентальной ракеты глобальной дальности «Буревестник» с ядерным двигателем. О том, что это означает и о реальной мощности российского оружия, в эфире телеканала CBS рассказал отставной майор американской армии Майк Лайонс.

«Это экзотическое оружие. Ведь обычно в таких установках ядерная энергия не используется. Это даст России возможность взять оружие малой мощности, потенциально ядерное, и значительно увеличивать его дальность полета. Скажем, десятки тысяч миль. Оно сейчас проходит испытания. Этот „Буревестник“ — обычная крылатая ракета, но глобальной дальности. Это стратегическое оружие. Потому что если оно будет в Арктике, где как раз сейчас его испытывают, то они легко смогут запустить ракеты с этой платформы по целям в США и поразить их», — заметил майор в отставке.

Отреагировали на высказывания президента и в российском парламенте. Сегодня стало известно, что на ближайшем заседании может быть рассмотрена возможность отзыва ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. По словам председателя Госдумы это будет зеркальным ответом США, которые этот договор до сих пор не ратифицировали.