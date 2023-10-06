Глава Узбекистана Мирзиёев в Москве возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата

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Визит лидера Узбекистана продлится до субботы, 7 октября.

Фото, видео: president.uz; 5-tv.ru

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В Москве с официальным визитом сейчас находится Шавкат Мирзиёев. Программа у президента Узбекистана насыщенная. Утром он возложил цветы к могиле неизвестного солдата.

Также в столице прошла встреча Мирзиеева с премьером Михаилом Мишустиным. Особое внимание будет уделено расширению участия Узбекистана в Евразийской интеграции.

Согласно планам узбекского лидера, во второй половине дня Шавкат Мирзиёев в Кремле проведет переговоры с Владимиром Путиным. В ходе встречи лидеры обсудят дальнейшее развитие двусторонних отношений, а также актуальные международные и региональные проблемы.

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Глава Узбекистана Мирзиёев в Москве возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата

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