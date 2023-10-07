Трех застрявших из-за наводнения в Индии россиянок эвакуируют вертолетом

Три россиянки, которые застряли в Индии из-за сильных наводнений, будут эвакуированы военным вертолетом. Об этом сообщили в генконсульстве РФ. Всего в зоне бедствия оказались заблокированы порядка трех тысяч туристов.

На северо-восток страны обрушились мощные ливни. В результате реки вышли из берегов и затопили несколько населенных пунктов. Разрушена одна из крупнейших плотин, размыты крупные дороги и мосты. Жертвами водной стихии стали по меньшей мере 40 человек, более ста двадцати числятся пропавшими без вести.