Трех застрявших из-за наводнения в Индии россиянок эвакуируют вертолетом

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К спасению россиянок подключилось российское дипломатическое ведомство.

Фото, видео: Reuters / STRINGER; 5-tv.ru

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Три россиянки, которые застряли в Индии из-за сильных наводнений, будут эвакуированы военным вертолетом. Об этом сообщили в генконсульстве РФ. Всего в зоне бедствия оказались заблокированы порядка трех тысяч туристов.

На северо-восток страны обрушились мощные ливни. В результате реки вышли из берегов и затопили несколько населенных пунктов. Разрушена одна из крупнейших плотин, размыты крупные дороги и мосты. Жертвами водной стихии стали по меньшей мере 40 человек, более ста двадцати числятся пропавшими без вести.

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