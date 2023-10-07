«Самый главный ритуал»: Лада Дэнс раскрыла хитрость, поддерживающую ее в форме

Даже при высокой загруженности певица старается находить время для себя.

Угодившая в страшное ДТП с участием трех машин Лада Дэнс вернулась на сцену спустя два месяца реабилитации. Певица пережила несколько операций, а на сцене выступала спустя всего несколько недель после очередной пластики.

Как оказалось, привычка не щадить себя выработалась у звезды 90-х еще на старте карьеры. Пережитая авария заставила певицу изменить взгляды на многие вещи: в последнее время артистка стала больше времени уделять себе. В рамках осеннего бранча в честь нового сезона концертной площадки Live Арена, эксклюзивно для 5-tv.ru Лада Дэнс раскрыла свои ритуалы, позволяющие ей поддерживать себя в форме.

По словам певицы, аффирмации в сочетании со спокойными, размеренными завтраками помогают быстро встряхнуться и начать утро с чистого листа.

«Кофе обязательно, времени на долгий завтрак нет, хотя я бы с большим удовольствием завтракала бы по несколько часов. Люблю за завтраком делать различные дела: поправлять, заниматься. Завтрак для меня самый важный период дня. Самый главный ритуал — сонастройка. Неважно, как ты уснула, проснуться ты должна с хорошим настроением. Сначала я просыпаюсь, занимаюсь аффирмациями, делаю растяжку, а потом бегу по делам», — раскрыла как на духу она.

Чуть раньше певица признавалась, что часто прибегает к диетам, чтобы не набрать вес. Излюбленным блюдом Дэнс называет гречку, а в качестве десерта использует яблоко. До ДТП Дэнс часто прибегала к йоге, чередовала ее с пилатесом и восточными единоборствами.

5-tv.ru писал, что Лада Дэнс впервые вышла в свет после аварии.