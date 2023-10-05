«На сцене и с костылями выступаю»: Лада Дэнс впервые вышла в свет после ДТП

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 1 043 0

Лада Дэнс впервые вышла в свет после ДТП и посетила осенний бранч Live Арена

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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После серьезной аварии певица больше месяца ходила на лечебную физкультуру, ЛФК и различные процедуры. Как она чувствует себя сейчас?

Лада Дэнс спустя два месяца после серьезного ДТП вернулась к светской жизни. Певица посетила осенний бранч, посвященный новому сезону мероприятий на ультрасовременной концертной площадке Live Арена.

В беседе с корреспондентом 5-tv.ru знаменитость призналась, что готова с костылями даже выступать на сцене, и такой опыт в ее жизни уже был.

«На сцене я и с костылями выступаю. Это не первый раз в моей жизни, к сожалению», — сказала она.

На мероприятии певица появилась без костылей и в очень хорошей форме. До этого общения с журналистами она избегала больше месяца.

Лада Дэнс попала в серьезное ДТП 5 августа. Тогда она возвращалась с концерта на арендованном автомобиле. С места происшествия певица была доставлена вертолетом в Институт микрохирургии мозга в тяжелом состоянии.

Проведенная экспертиза подтвердила, что в момент аварии водитель певицы находился в адекватном состоянии, однако транспортная компания, предположительно, не обеспечила необходимый уровень безопасности, в связи с чем представители звезды решили обратиться в суд с иском о взыскании моральной компенсации.

После этого в адрес Лады Дэнс начали поступать угрозы через социальные сети. Анонимные злоумышленники грозят буквально «перерезать горло» певице, если она не перестанет требовать от транспортной компании 12 миллионов рублей. В связи с этим адвокат артистки Сергей Жорин написал заявление на ее «сталкера».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Лада Дэнс поделилась переживаниями о внешности после ДТП.

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