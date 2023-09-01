«Зарядило на весь день»: звезды театра и кино сразились на футбольном поле

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Виктория Сытник
Виктория Сытник Эксклюзив 66 0

Хабенский возглавил звездную футбольную команду в матче на Патриарших прудах

Фото, видео: 5-tv.ru

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Привлекать в подобные мероприятия медийных людей можно лишь собственным примером.

Звезды театра и кино сразились на футбольном поле в рамках шестого благотворительного матча фонда Константина Хабенского, который традиционно прошел в одном из дворов легендарных Патриарших прудов в Москве. Соперниками команды стали ученики международной школы «Алгоритм». Вырученные деньги в размере одного миллиона рублей были направлены подопечным Фонда — детям и молодым людям с опухолями головного и спинного мозга.

В футбольном матче сыграли актеры Антон Богданов, Егор Корешков, Тихон Жизневский, юморист Филипп Воронин, блогер Арсений Петров и сын Хабенского — Иван, сам основатель Фонда Константин Хабенский выступил традиционно в качестве капитана. Художественный руководитель МХТ им. Чехова убежден, что привлекать в подобные мероприятия медийных людей можно лишь собственным примером.

«Нельзя пригласить, а потом не прийти самому. Что спорт, что бег, что футбол, что благотворительные спектакли — я приглашаю, только когда я уверен в качестве этого дела, уверен в благих намерениях того, что мы делаем, и сам участвую в этой истории», — отметил Константин Хабенский в эксклюзивном разговоре с автором и ведущей 5-tv.ru Светланой Шевченко.

Егор Корешков стал фаворитом команды, с трибуны чаще всего кричали его фамилию. Сам актер признался, что уже участвовал в благотворительных матчах, однако впервые играет в команде Фонда Константина Хабенского.

«Я рад поучаствовать. Такой солнечный денек выдался неожиданно, продуктивный. Меня это зарядило на весь день. Мне кажется, так надо начинать каждый день с футбольного матча», — убежден актер.

Тихон Жизневский признался, что в детстве профессионально занимался футболом, даже играл за команду своего города, однако из-за полученных травм уже не может посвящать достаточного количества времени этому виду спорта так, как это было раньше.

«Повод хороший! Поэтому замечательно, что мы в очередной раз здесь собрались, осуществили этот матч, потому что это важно, это нужно. Плюс хорошее настроение, хорошая погода, что еще нужно» — считает артист.

Сын Константина Хабенского, 15-летний Иван, отметил, что не так часто играет в футбол, тем не менее, сегодня он не побоялся занять очень ответственную позицию — вратаря.

«Прекрасные впечатления! Очень благодарен папе, что он меня сюда привел, очень ему благодарен за возможность поучаствовать. Я не играю в футбол, но максимум из себя выжимал», — поделился юноша.

За пять лет проведения благотворительного футбольного матча фонда Константина Хабенского было собрано 4 602 700 рублей, благодаря которым 53 подопечных смогли получить необходимую им помощь в лечении и реабилитации.

Ранее 5-tv.ru писал, что повзрослевший сын Хабенского впервые за долгое время появился на публике.

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