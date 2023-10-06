Новые технологии и полюбившиеся картины: чем удивит Пятый канал в новом сезоне

Зрителей ждут новые сезоны полюбившихся сериалов и премьеры проектов.

Пятый канал официально открыл новый сезон. Это большой праздник, тем более, что Ленинградскому телевидению, чьи традиции мы и продолжаем, в этом году исполняется 85 лет. По этому поводу много говорили о цифрах: аудитория Пятого прирастает колоссальными темпами. А полюбившиеся актеры сериалов вдруг вышли на сцену с песнями о любви. Самые яркие моменты презентации и самые интересные премьеры, которые ждут зрителя — в материале корреспондента Виктории Жильцовой.

Словно прямиком со съемочной площадки, актеры сериала «Наш спецназ» по форме и в боевом настроении. Эти крепкие мужчины и за кадром — настоящие друзья.

«Мы практически не расстаемся», — рассказал актер сериала «Наш спецназ» Сергей Горобченко.

«Кто-то даже становится родственником, вот, например, Никита — крестный моей младшей дочери», — заметил актер сериала «Наш спецназ» Никита Василевский.

Яркая сцена в виде ринга и сотни гостей. Новый телевизионный сезон Пятого канала артисты открывают музыкальным попурри.

На сцене поют полковник Рогозина и майор Круглов — актеры из сериала «След», от которого невозможно оторваться. Он уже вошел в историю как самый продолжительный по количеству серий — снято свыше трех тысяч. В эфире Пятого сейчас идет новый, 16-й сезон с новыми героями.

«Мне очень нравятся последние ребята, которые пришли. У них глаза горят они хотят. И здесь очень важно почувствовать, что такое фэсовец», — заметила актриса сериала «След» Ольга Копосова.

Новый сезон — это настоящий телевизионный праздник. И есть что отмечать: в этом году — 85 лет Ленинградскому телевидению, продолжателем традиций которого является Пятый канал. Это не мешает ему идти в ногу со временем: телеканал стабильно занимает ведущие позиции по телесмотрению.

«Мы продолжаем развиваться, мы делаем все для наших любимых телезрителей. Мы постоянно осваиваем новые технологии. Мы построили самый современный эфирный комплекс. И это тоже еще один вклад в наш друзья мои, успех», — заявил генеральный директор Пятого канала Юрий Шалимов.

Команда Пятого старается сделать эфир интереснее — на телеканале всегда новые сериалы. Тому же легендарному «Следу» сейчас приходится конкурировать за внимание зрителей с еще десятью теленовеллами.

«Каждому человеку, что там человеку, рекламодателям, особенно в период планирования нужно на самом деле немного: стабильность, надежность и эффективность всех партнеров, с которыми они работают. И Пятый канал, внимание, с 2010 годе вырос больше чем в 3,5 раза, с доли 2 до 6,5. Это колоссальный результат, и на самом деле такой динамики нет ни у одного канала», — рассказала генеральный директор сейлз-хаус «ЭВЕРЕСТ» Каролина Соколова.

Такой грандиозной презентации у Пятого канала еще не было. Здесь презентуют как новые сериалы, так и продолжения уже полюбившихся проектов. Им посвящены тематические зоны. Вот, к примеру, «Крепкие орешки»

«Крепкие коктейли для крепких орешков!» — делится бармен.

«Свои», «Наш спецназ», «Условный мент» — в детективном жанре Пятому нет равных. Уже скоро телезрителей ждет совсем необычная новинка. Сериал «Витязи» расскажет про древнерусский спецназ — премьера 7 ноября.

«Это очень увлекательный, детективный, интригующий, сногсшибательный проект! Но, который происходит в древнее время, со своими уклонами, со своими устоями. Но которые безумно правильные выстроенные, проверенные, которые нам передались веками», — поделился актер сериала «Витязи».

Продолжаются съемки и «Великолепной пятерки». Новые истории из будней питерских оперативников, которые расследуют убийства, изобличают преступников и при этом остаются обычными людьми.

«Женская аудитория видит все мужские психотипы какие есть: у нас есть и характерный, и возрастной, и брутал, и любовник, и интеллектуал», — рассказал актер сериала «Великолепная пятерка» Нодар Джанелидзе.

Но меню Пятого канала разнообразное — и на любой вкус. В программах «Они потрясли мир» и «Светская хроника» рассказывают о судьбах известных артистов, а в проекте «Знание — сила!» эксперты тестируют популярные продукты и товары, приправляя их интересными фактами и краш-тестами.

«Приходится делать то, чего никогда в жизни не делал: нырять с акулами, плавать, с парашютом прыгать, на самолете летать», — рассказал ведущий программы «Знание — сила!» Денис Светличный.

Еще одна важная дата для канала в этом году — проекту «День Ангела» — уже десять лет. Его герои — воспитанники детских домов — больше всего мечтают найти любящих маму и папу. Эту заветную мечту и старается исполнять Пятый канал — и уже больше 300 детей обрели семьи.