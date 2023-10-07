Первое судно прибыло в Калининград из Шанхая

Первое судно из Шанхая прибыло в калининградский порт по Северному морскому пути. Контейнеровоз, преодолев тысячи миль, зашел в Петропавловск-Камчатский, в Архангельск, а теперь и в Балтийск. Конечный пункт назначения — Петербург.

Как отметил глава Калининградской области, международные транспортные компании намерены перейти на постоянное использование Северного пути, поскольку этот логистический маршрут обходится дешевле, чем доставка грузов через Суэцкий канал.