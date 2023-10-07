«Разрушил мою жизнь»: любовница Бэкхема раскрыла подробности внебрачной интрижки

Несколько лет сказки в объятиях известного спортсмена превратили все жизнь Ребекки Лосс в ад.

В начале октября многодетный Дэвид Бэкхем представил на суд общественности автобиографический фильм от Netflix. Британский футболист пошел по стопам Меган Маркл и принца Гарри, ранее решивших выставить на суд общественности секреты семейной жизни в королевской семье.

В отличие от герцогов Сассекских, акцент Бэкхем сделал на изменах. Прямо в камеру спортсмен, чей брак с Викторией Бэкхем много лет считался образцовым, сознался, что несколько лет изменял любимой певице с мадридской помощницей Ребеккой Лоос.

Не прошло и нескольких недель, как девушка сама вышла на связь, чтобы сознаться: отношения с Бэкхемом превратили ее жизнь в ад. Сначала отношения зарождались как в сказке: влюбленные часто колесили по ночному Мадриду на машине и целовались. В какой-то момент Бэкхем даже представил девушку друзьям и не постеснялся обнять ее публично, пишет Daily Mail.

Когда об интрижке на стороне узнала Виктория Бэкхем, Лоос решила обезопасить себя и продала свое интервью одной из газет. Позже это медиа обанкротилось, а помощница осталась без возможности себя защитить. Ровно в тот же момент на Лоос обрушилась волна фанатского гнева: девушку травили в соцсетях, обещали убить, а некоторые угрожали безопасности ее детей от других отношений.

«Незнакомые люди тыкали в меня пальцами. Я не могла пойти на свидание, потому что думала: „О, Боже, что он прочитал обо мне?“. В магазинах на меня бросали неприязненные взгляды. Я заходила в ресторан и слышала, как жены говорят своим мужьям: „Не смотри“ и обнимают их, как будто я собираюсь их украсть. Бэкхем разрушил мою жизнь», — призналась девушка.

Спустя много лет Ребекка смогла реабилитироваться и забыть о пережитой травле. О ее романе со знаменитостью практически все забыли. Она вышла замуж за норвежского врача Свена Кристьяра и родила от него двоих сыновей, но отголоски тех отношений изредка доносятся до нее и до сих пор.

Ранее 5-tv.ru писал, как Виктория Бэкхем чуть не сорвала свадьбу собственного сына.