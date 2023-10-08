Проклятие «Ералаша»: почему юные звезды тележурнала уходили из жизни так рано

Многие подававшие надежды дети так и не смогли стать большими артистами.

В СССР появление на телевидении было по-настоящему большим событием. Для юных актеров из тележурнала «Ералаш» роль в эпизоде была шансом на большое и светлое будущее, талантливые ребята становились знаменитыми мгновенно. Но далеко не все из них, несмотря на яркий старт, остались на Олимпе. И силами какого-то злого рока судьба этих мальчиков и девочек обрывалась трагически, страшно. Вот лишь несколько молодых артистов, так и не ставших современными звездами, истории собраны авторами издания aif.ru.

Александр Добриков, 23 марта 1976 — 17 ноября 1996

Саша Добриков не был отличником и примерным мальчиком, но его чертовщинка приглянулась режиссерам «Мосфильма» — мама будущего актера направила фото на студию. Он снялся в паре фильмов и эпизодов «Ералаша», наверняка строил планы на карьеру артиста. Но в возрасте 20 лет жизнь парня оборвалась — он погиб, отравившись угарным газом в машине.

Алексей Фомкин, 30 августа 1969 — 24 февраля 1996

Фомкину было 26 лет, когда он сгорел заживо в собственном доме. Мальчик прославился в 15 лет после выхода фильма «Гостья из будущего», где он сыграл Колю Герасимова. Кроме того, регулярно снимался в выпусках любимого зрителем «Ералаша». Парень познал вкус славы и был ею отравлен. Школу закончить не смог — все время был на площадке, часто пропускал, после армии устроился во МХАТ, но не продержался долго, уволили за прогулы. Не найдя себя, женился и уехал в деревню. После одной из вечеринок в его доме начался пожар, спаслись все, кроме Фомкина.

Александр Варакин, 19 октября 1996 — 6 мая 2006

Талант Саши Варакина обещал ему успех. Кинокарьеру он начал в 13 лет, снялся во многих фильмах, в их числе «Каникулы Петрова и Васечкина» и эпизоды «Ералаша». Артистом позже быть не захотел, выбрал бизнес. Близость к криминальным кругам довела парня до крайностей. Он злоупотреблял спиртным и наркотиками, скончался по этой же причине в 36 лет.

Александр Солдатов, 22 июля 1981 — 3 декабря 2017

Саша Солдатов все делал правильно. После «Ералаша» он решил глубже изучать актерскую профессию, окончил ГИТИС, работал в театре, снимался в кино. Сыграл десятки ролей и появлялся на экранах в популярных картинах. В 2006-м узнал, что болен раком — опухоль мозга. 11 лет борьбы с болезнью окончились поражением. Последние месяцы он прожил с мамой и сестрой, которые за ним ухаживали. Артист умер в 45 лет.

Вера Иванко, 2 сентября 1993 — 25 ноября 2013

Девочка Вера прославилась на весь Союз после выхода эпизода «Нет никого дома». Она родилась в 1993-м и совсем крошкой стала играть в театре на Таганке. Повзрослев, поступила во ВГИК и вскоре начала сниматься в кино с такими знаменитостями, как Ирина Розанова, Людмила Касаткина и Евгений Князев. Вера умерла в 20 лет при загадочных обстоятельствах. По дороге на репетицию она попала под поезд. Близкие не верили, что это была простая неосторожность, но иной версии так и не появилось.

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