Ушел из жизни 36-летний клавишник группы «Руки Вверх»

Пианист Владимир Капырин скончался на 37-м году жизни в собственной квартире в Москве. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Тело артиста было обнаружено несколькими дням ранее, 5 октября, в квартире на Ельнинской улице. Его нашел родной отец — композитор Дмитрий Капырин. Он пытался оказать помощь сыну, но уже возможно было лишь констатировать смерть.

Дмитрий рассказал, что покойный при жизни злоупотреблял спиртными напитками. Стал ли именно алкоголь причиной смерти — не уточняется.

Музыкант гастролировал с лидером группы «Руки Вверх» Сергеем Жуковым, аккомпанировал Трофиму и работал другими известными артистами. Владимир неоднократно становился лауреатом музыкальных конкурсов и фестивалей, принимал участие в проектах, среди которых группа «Харизма», «jazzmobile» Алины Ростоцкой и квартет Алексея Кузнецова.

Ранее 5-tv.ru писал, что актер из «Сватов» умер за границей.