Газопровод между Финляндией и Эстонией перекрыли из-за риска утечки
Представители обеих европейских стран сейчас устанавливают причины произошедшего.
Фото: www.globallookpress.com / Jens Büttner
Подводный газопровод между Финляндией и Эстонией перекрыли из-за предполагамой утечки. О введенном ограничении сообщает РИА Новости со ссылкой на финскую компанию Gasgrid Finland.
По данным предприятия, 8 октября около двух часов ночи сотрудники обнаружили внезапное падение давления в подводном газопроводе между странами. Операторы заподозрили утечку в магистрали, из-за чего перекрыли клапаны газопровода.
Обе стороны в настоящий момент выясняют детали произошедшего инцидента. При этом отмечается, что ситуация с обеспечением газом в Финляндии стабильная.
«Поставки обеспечиваются через СПГ-терминал Inkoo», — уточняется в сообщении.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Эстония предложила ввести полное торговое эмбарго России. Эстонское правительство согласовало предложения Евросоюза по очередному двенадцатому пакету санкций против РФ.
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