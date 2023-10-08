Газопровод между Финляндией и Эстонией перекрыли из-за риска утечки

|
Сэсэг Жигжитова
Сэсэг Жигжитова 27 0

Представители обеих европейских стран сейчас устанавливают причины произошедшего.

Газопровод между Финляндией и Эстонией перекрыли из-за риска утечки

Фото: www.globallookpress.com / Jens Büttner

Читайте нас в: Дзен Новости

Подводный газопровод между Финляндией и Эстонией перекрыли из-за предполагамой утечки. О введенном ограничении сообщает РИА Новости со ссылкой на финскую компанию Gasgrid Finland.

По данным предприятия, 8 октября около двух часов ночи сотрудники обнаружили внезапное падение давления в подводном газопроводе между странами. Операторы заподозрили утечку в магистрали, из-за чего перекрыли клапаны газопровода.

Обе стороны в настоящий момент выясняют детали произошедшего инцидента. При этом отмечается, что ситуация с обеспечением газом в Финляндии стабильная.

«Поставки обеспечиваются через СПГ-терминал Inkoo», — уточняется в сообщении.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Эстония предложила ввести полное торговое эмбарго России. Эстонское правительство согласовало предложения Евросоюза по очередному двенадцатому пакету санкций против РФ.

+4° Атмосферное давление 738 мм рт. ст.
Относительная влажность 70%
100.49
0.81 106.01
1.22
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:21
Умерла народная артистка УССР Нина Матвиенко
13:13
Рейсы авиакомпании Red Wings из Сочи в Тель-Авив перенесли на 9 октября
13:08
Газопровод между Финляндией и Эстонией перекрыли из-за риска утечки
12:55
Чума ХХI века: знаменитости, умершие после борьбы со СПИДом
12:32
«Логистический кошмар»: армия ВС РФ определилась с новыми боевыми целями ВСУ
12:20
Колхоз и инсульт. Почему звезда «Интердевочки» Агафонова уходила из кино

Сейчас читают

Вскрылась информация про внебрачного старшего сына Киркорова
Актер из «Сватов» умер за границей
Путин ответил на вопрос о месте остановки в спецоперации
Фантастические твари. Иллюзия обмана? Как компьютерная графика заставляет фильмы оживать

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России