«Беспардонная»: одинокая Бузова прилюдно набросилась на парня Клавы Коки

На певицу в очередной раз обрушилась волна критики.

Певица и телеведущая Ольга Бузова всегда отличалась яркостью и неординарностью. Среди тех, кто столкнулся с настоящим темпераментом представительницы российского шоу-бизнеса, оказался новоиспеченный парень певицы Клавы Коки. Об этом пишет dni.ru.

Уточняется, что Бузова не смогла сдержать восторга, встретив молодого сердцееда на светском мероприятии музыкального телеканала.

«Зря ты его показываешь! Он слишком красивый!», — воскликнула экс-участница и ведущая популярного телепроекта с девизом «Построй свою любовь».

Увидев соответствующие кадры, интернет-пользователи мгновенно принялись иронизировать над тем, как возлюбленный Клавы Коки оказался в уязвимом неловком положении. По мнению большинства комментаторов, Ольге нужно сдерживать себя на публике и не пытаться соблазнить чужую вторую половинку. Даже ее поклонники согласились с тем, что кумир буквально накинулась на бедного парня, который и без того был смущен повышенным вниманием.

«Вывела в свет своего парня, и тут навалилась одинокая старушка из-за угла, бормотала что-то несвязное», «Такую пургу нести… О том, что парень красивый и его надо прятать», «Санек, Бузиха на тебя глаз положила», «Бузова, с какого перепуга ты подошла к Саше? Есть вопросы по шоу, обсуди с Клавой. Беспардонная, невоспитанная!» — очередную дозу критики получила Бузова.

Ранее 5-tv.ru писал, что Бузова прокомментировала четвертую беременность жены Тарасова.