Бузова прокомментировала четвертую беременность жены Тарасова: рада за бывшего?

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 20 0

Бузова призналась, что рада за Тарасова после новостей о беременности Костенко

Бузова прокомментировала четвертую беременность жены Тарасова: рада за бывшего?

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Тема:
Ольга Бузова

Певица сообщила, что думает про то, что семья ее экс-супруга ждет ребенка. Она рада или не очень?

Некогда певица Ольга Бузова и футболист Дмитрий Тарасов были одной из самых популярных пар России. Но все изменилось, когда мужчина ушел к модели Анастасии Костенко. Сейчас нынешняя жена Тарасова ждет четвертого ребенка. Бузова, которая тоже мечтала о большой семье, дала комментарий этому событию. Об этом сообщило издание Super.

«Я очень рада. Мой бывший супруг мечтал о большой семье — и вот она у него есть», — сказала певица.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ольга Бузова призналась, что у нее два года не было секса. Об этом она призналась на закрытом пресс-показе нового клипа на песню «Позови».

Такой шокирующий факт певица рассказала, отвечая на вопрос журналистов о том, сколько нужно заниматься сексом, чтобы сбросить лишний вес.

Среди женщин-корреспондентов, конечно же, нашлись те, кто пожалел и посочувствовал знаменитости. Певица ответила на это словами благодарности.

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