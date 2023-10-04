Бузова прокомментировала четвертую беременность жены Тарасова: рада за бывшего?
Бузова призналась, что рада за Тарасова после новостей о беременности Костенко
Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Певица сообщила, что думает про то, что семья ее экс-супруга ждет ребенка. Она рада или не очень?
Некогда певица Ольга Бузова и футболист Дмитрий Тарасов были одной из самых популярных пар России. Но все изменилось, когда мужчина ушел к модели Анастасии Костенко. Сейчас нынешняя жена Тарасова ждет четвертого ребенка. Бузова, которая тоже мечтала о большой семье, дала комментарий этому событию. Об этом сообщило издание Super.
«Я очень рада. Мой бывший супруг мечтал о большой семье — и вот она у него есть», — сказала певица.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ольга Бузова призналась, что у нее два года не было секса. Об этом она призналась на закрытом пресс-показе нового клипа на песню «Позови».
Такой шокирующий факт певица рассказала, отвечая на вопрос журналистов о том, сколько нужно заниматься сексом, чтобы сбросить лишний вес.
Среди женщин-корреспондентов, конечно же, нашлись те, кто пожалел и посочувствовал знаменитости. Певица ответила на это словами благодарности.
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