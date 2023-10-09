Бывшие жены актера Константина Соловьева объединились против него

Актер Константин Соловьев развелся в третий раз, он счастлив быть свободным мужчиной и не ищет даже мимолетных романов ради развлечения — полностью отдался творчеству. Тем временем его бывшие жены нашли общий язык и сошлись во мнении, что разрыв для них — удача. В шоу Леры Кудрявцевой на одном из федеральных каналов были раскрыты все секреты артиста. В том числе участники обсудили важный вопрос — почему он десять лет не общается с сыновьями от второго брака.

Соловьев ушел от матери своих мальчиков Евгении Ахременко, когда младшему было три месяца. Только недавно он начал налаживать с ними общение. Старший рад вниманию отца, его брат отказывается иметь с ним что-то общее и полностью игнорирует. Причиной развода стала танцовщица Анастасия Ларина. Вместе влюбленные прожили десять лет, родили двух дочерей, расстались на дружеской ноте, так как решили, что брак мешает их личному и профессиональному развитию.

Ларина долго чувствовала вину перед своей предшественницей, извинялась в телефонных разговорах. Были между ними и склоки, Охременко через суд пришлось организовывать алименты для детей. Но однажды третья жена Соловьева призналась второй, что рада разводу.

«Анастасия мне звонила год назад, сказать, что она ушла от Кости, и что мне повезло, так как я больше с ним не живу, и детям тоже», — заявила Ахременко.

Константин Соловьев так и не рассказал, почему не видится с сыновьями. Сейчас изредка он пишет мальчикам сообщения, спрашивает как дела. Утверждает, что ни от кого не отрекался, а держался в стороне «по объективным причинам». 49-летний актер намерен восстановить связь с сыновьями, но делать это собирается постепенно.

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