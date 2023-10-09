Можно ли вылечить герпес раз и навсегда: что известно о болезни

Часто заболевание проявляется в виде высыпаний на губах. Но есть и другие виды герпеса, о которых «не принято» говорить.

Известные многим болезненные высыпания на губах — ничто иное, как проявление герпеса. Вирус проникает через слизистые оболочки и сохраняется в организме на всю жизнь. Он активируется при ослаблении иммунитета, переохлаждении и других неблагоприятных факторах. Герпес поражает слизистые оболочки рта и гениталий, кожу, глаза, иммунную систему и нервные волокна. На анализы для выявления вируса направляет врач-дерматолог, а после подтверждения диагноза он расскажет, как избавиться от герпеса.

Что такое герпес и можно ли его вылечить?

Выделяют более 100 видов вирусов герпеса, при этом людей поражают только восемь из них, вызывая разные заболевания и симптомы. Расскажем сегодня об основных видах.

Простой герпес

Вирус простого герпеса 1 типа ― самый распространенный и очень заразный. Обычно заражение происходит в детстве через общие предметы быта и игрушки. ВПГ-1 вызывает появление характерных пузырьков на губах и коже носогубного треугольника. Сначала мелкие высыпания разрастаются до заметных размеров, после чего пузырь лопается и жидкость выходит наружу. На этом месте формируется корочка ― через 3-5 дней она отпадает самостоятельно.

Помимо пузырьков, герпес на губах сопровождается симптомами интоксикации:

повышение температуры тела до высоких цифр;

общая слабость и сонливость;

головная, мышечная и суставная боль.

Заболевание длится неделю, после чего симптомы исчезают, а ранки на губах заживают без следа. Вирус переходит в спящее состояние и «живет» в клетках нервной ткани до следующего эпизода обострения.

Установить диагноз можно только по симптомам, но иногда применяют лабораторную диагностику:

метод иммуноферментного анализа: определение антител IgG в крови;

выявление ДНК вируса в крови с помощью ПЦР.

Окончательно вылечить ВПГ 1 типа невозможно. Во время рецидивов принимают препараты против вируса на основе ацикловира и наносят мази на элементы поражения ― они остановят распространение процесса и ускорят заживление.

Генитальный герпес

Генитальный герпес вызывает ВПГ-2. Он передается половым путем и сопровождается появлением болезненных пузырьков в области гениталий и анального отверстия. Проникая вглубь организма через микротрещины на слизистой оболочке, вирус достигает нервных ганглиев и сохраняется в них на всю жизнь.

Кроме пузырьков, половой герпес сопровождается следующими симптомами:

боль, жжение и покраснение кожных покровов в области поражения;

повышение температуры тела;

боль в голове и мышцах;

язвочки на месте пузырьков;

неприятные ощущения во время мочеиспускания.

Заболевание длится 1-2 недели. Для постановки диагноза используют несколько анализов:

выявление антител IgG в крови или мазках;

выделение ДНК возбудителя методом полимеразной цепной реакцией (ПЦР).

Полностью вылечить ВПГ-2 невозможно, так как вирус проникает в нервные ганглии. В момент обострения принимают противовирусные препараты на основе ацикловира и валцикловира в виде таблеток и мазей ― они помогут смягчить неприятные симптомы, ускорить выздоровление и продлить ремиссию.

Герпес 3 типа

Вирус герпеса 3 типа называется Varicella Zoster. Он вызывает ветряную оспу и опоясывающий лишай. Как правило, после инфицирования в детском возрасте развивается ветряная оспа. Она передается от больного человека воздушно-капельным путем, проникает через слизистую оболочку носа и полости рта. Первые симптомы появляются через 10-20 дней после заражения ― повышается температура, на теле возникают пузырьки с жидкостью. Постепенно они подсыхают с образованием корочек и в течение 2 недель заживают.

После ветряной оспы вирус 3 типа не погибает, а оседает в нервных ганглиях. Под действием стресса, переохлаждения или других неблагоприятных факторов вирус реактивируется и вызывает опоясывающий лишай. На теле пациента по ходу нервных волокон возникают пузырьки. Страдает общее самочувствие ― пациент испытывает сильную боль и проблемы со сном.

Ветряная оспа лечится симптоматически. При опоясывающем герпесе важно как можно раньше начать лечение противовирусными препаратами, чтобы подавить распространение вируса и дальнейшее поражение нервных волокон.

Осложнения от герпеса

У ослабленных людей с иммунодефицитами вирус может поражать нервную систему с развитием герпетического энцефалита и менингоэнцефалита. Попадание возбудителя на конъюнктиву вызывает офтальмогерпес ― поражение глаз с последующим нарушением зрения. При неправильном лечении может присоединяться бактериальная инфекция, вызывая нагноение пузырьков. Особенно опасен герпес при беременности ― при первичном контакте с вирусом есть риск внутриутробного инфицирования плода и развития врожденной герпетической инфекции.

Герпес у детей

У детей чаще всего встречаются 1 и 3 тип вируса, провоцирующие высыпания на губах и ветрянку. Как правило, дети переносят болезнь легко и навсегда остаются носителями вируса. К ветряной оспе формируется пожизненный иммунитет, а лабиальный герпес может возникать снова при ослаблении иммунитета.

Кроме того, вирусы 6 и 7 типа у детей провоцируют розеолу ― внезапную экзантему или трехдневную лихорадку. Заболевание начинается внезапно с подъема температуры до 40℃, которая спадает на 3-4 день, после чего появляется розовая сыпь.

Меры профилактики герпеса

Чтобы предотвратить заражение или рецидив заболевания нужно следовать рекомендациям:

поддерживать личную гигиену;

укреплять иммунитет ― правильно питаться, закаляться, отказаться от вредных привычек;

исключить пользование общими бытовыми предметами с больным человеком;

диагностировать антитела к герпесу у женщин во время беременности и при их отсутствии строго ограничить контакт с больными людьми;

использовать контрацептивы;

проводить вакцинацию от ветряной оспы.

Как вылечить герпес?

Для лечения герпеса у взрослых используют противовирусные и иммуномодулирующие препараты. Важно как можно раньше начать принимать препараты, чтобы болезнь остановила свое развитие на ранней стадии. Используют местные препараты ― гели и мази, которые нужно наносить на пораженные участки кожи. Дополнительно используют обезболивающие, антигистаминные и противовоспалительные препараты, чтобы устранить неприятные симптомы и лихорадку. После выздоровления врач может назначить витаминные препараты для поддержания иммунитета.

Как долго лечить герпес на губах?

В среднем лечение лабиального герпеса длится 7-10 дней ― за это время корочки отпадают, а ранки заживают без следа.

Как долго лечится герпес на теле?

Ветряная оспа продолжается до 10 дней, после чего высыпания быстро заживают. Герпес у детей чаще протекает легко и не требует сложной лекарственной терапии. Опоясывающий герпес требует длительного лечения ― до 4 недель, пишет медицинский портал.

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