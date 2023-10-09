«Помогли насытить рынок»: что происходит с ценами на бензин в России

Как на ситуацию повлияло временное ограничение на экспорт?

Цены на топливо в России снижаются. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак в ходе заседания кабмина.

Он отметил, что на ситуацию повлияло временное ограничение на экспорт бензина и дизеля, которое ввело правительство для стабилизации внутреннего рынка.

«Принятая мера показала свою эффективность, ограничения помогли насытить внутренний рынок топлива, что, в свою очередь, оказало положительное влияние на цены. Стоимость бензина и дизельного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже снизились на 16% и 21% соответственно, в мелком опте и на нефтебазах, по данным Минэнерго, цены на дизель снизились в среднем на 6300 за тонну по стране — это примерно на 8%. Снижение зафиксировано в 81 субъекте Российской Федерации», — сказал чиновник.

Кабмин уже частично снял запрет на экспорт дизеля, чтобы не допустить затоваривания на внутреннем рынке и сохранить загрузку нефтеперерабатывающих заводов. Ну а на заправках Петербурга цены пока скачут.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ФАС потребовала снизить цены на топливо на АЗС.