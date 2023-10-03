Курс доллара на Мосбирже «пробил» планку в 100 рублей впервые с 14 августа

|
Алина Крылова
Алина Крылова 18 0

Курс доллара на Мосбирже превысил 100 рублей

Курс доллара на Мосбирже «пробил» планку в 100 рублей впервые с 14 августа

Фото: www.globallookpress.com / Vladimir Baranov

Читайте нас в: Дзен Новости

Изменения затронули валюту после определенного падения.

Курс доллара на Мосбирже превысил 100 рублей впервые с 14 августа и продолжает медленно ползти вверх. По информации финансовой организации, по данным на 07:02 по московскому времени, доллар достигал отметки в 100,23 рубля, отыграв падение. Уже чреез полчаса рост замедлился до 100,04 рубля.

Примечательно, что абсолютно противоположную тенденцию продемонстрировал евро. Международная валюта открыла торги небольшим снижением на несколько копеек до 104, 5 рублей. Китайский юань вырос до максимального за тот же период 13,65 рубля.

Аналитики отмечают, что с начала недели доллар прибавил уже более двух рублей, а если сравнивать с началом прошлой недели, то рост достиг четырех рублей. Экономисты связывают такую тенденцию с закрытием налогового периода, а также окончания увеличенной в десять раз продажи валюты Центробанком.

«В последнее время рубль показывает негативную динамику в первой половине каждого месяца, однако это явление временное. Дополнительным фактором волатильности на валютном рынке будут выходные дни в Китае, в результате которых ряд расчетов по операциям с юанем проводиться не будет», — отмечают специалисты.

Ранее 5-tv.ru писал, что госдолг США впервые превысил 33 триллионов долларов. 

+11° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 76%
98.48
1.07 103.87
0.71
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:29
Боевик ВСУ в Киеве расстрелял из автомата двух сослуживцев и сбежал
11:15
Смертельное удовольствие: богатые клиенты частных клиник гибнут под наркозом
11:01
«Настоящий»: жена Бондаренко не знала о его постельных сценах с Бузовой?
10:47
В «Роскосмосе» назвали вероятную причину крушения «Луны-25»
10:42
История, подкосившая Голливуд: как убивали первую жену Полански Шерон Тейт
10:22
«Отдали все»: Запад признал опустошение складов из-за поставок оружия Украине

Сейчас читают

"Судьба будет искушать": почему еще один ребенок не сделает брак Тарасова крепче
В Татарстане появится аллея имени Владимира Жириновского
Что случилось с 82-летней бабушкой из "Елок" Галиной Стахановой
Фантастические твари. Иллюзия обмана? Как компьютерная графика заставляет фильмы оживать

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России