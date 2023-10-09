Путин поручил сформировать систему оценки качества оказания социальных услуг

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова 16 0

Правительство должно выполнить поручение до 15 ноября текущего года.

Путин поручил сформировать систему оценки качества оказания социальных услуг

Фото: Метцель Михаил / ТАСС

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Владимир Путин поручил правительству сформировать систему оценки качества оказания социальных услуг. Сообщение об этом появилось на сайте Кремля.

Соответствующее поручение президент России дал по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

«Совместно с автономной некоммерческой организацией „Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов“ обеспечить формирование эффективной системы оценки гражданами качества оказания услуг организациями социальной сферы», — говорится в сообщении.

Речь идет, в том числе, о реализации социальных услуг через «Единый портал государственных и муниципальных услуг».

Правительство должно выполнить поручение до 15 ноября текущего года.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Путин поручил определить источники допфинансирования для лечения гепатита С.

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