Землетрясение произошло на западе Украины

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 28 0

Толчки ощущали жители и других областей страны.

Землетрясение произошло на западе Украины

Фото: Zuma / ТАСС

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Землетрясение зафиксировано в Закарпатской области на западе Украины. Предварительно, магнитудой 4,5. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

Отмечается, что толчки ощущались также во Львовской и Тернопольской областях. Сам эпицентр землетрясения — в Словакии.

Согласно данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, землетрясение магнитудой 5,0 произошло вечером в Словакии в 61 километре к северу от города Кошице. Очаг залегал на глубине десять километров.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что происходит в Афганистане после сильнейшего землетрясения.

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