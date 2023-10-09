Землетрясение произошло на западе Украины

Землетрясение зафиксировано в Закарпатской области на западе Украины. Предварительно, магнитудой 4,5. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

Отмечается, что толчки ощущались также во Львовской и Тернопольской областях. Сам эпицентр землетрясения — в Словакии.

Согласно данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, землетрясение магнитудой 5,0 произошло вечером в Словакии в 61 километре к северу от города Кошице. Очаг залегал на глубине десять километров.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что происходит в Афганистане после сильнейшего землетрясения.