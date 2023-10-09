Землетрясение произошло на западе Украины
Толчки ощущали жители и других областей страны.
Фото: Zuma / ТАСС
Землетрясение зафиксировано в Закарпатской области на западе Украины. Предварительно, магнитудой 4,5. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».
Отмечается, что толчки ощущались также во Львовской и Тернопольской областях. Сам эпицентр землетрясения — в Словакии.
Согласно данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, землетрясение магнитудой 5,0 произошло вечером в Словакии в 61 километре к северу от города Кошице. Очаг залегал на глубине десять километров.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что происходит в Афганистане после сильнейшего землетрясения.
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