Тысячи жертв: что происходит в Афганистане после сильнейшего землетрясения

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Число жертв землетрясения в Афганистане почти достигло 2,5 тысячи

Фото, видео: www.globallookpress.com / Mashal; 5-tv.ru

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Стихия, как отмечается, полностью уничтожила 13 деревень.

Число жертв землетрясения в Афганистане почти достигло 2,5 тысячи человек. Накануне в провинции Герат зафиксировали самые мощные подземные толчки за последние годы — магнитуда составила шесть и два соответственно.

Сотни жителей остаются под обломками. Стихия, как отмечается, полностью уничтожила 13 деревень.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что недалеко от столицы Грузии произошло землетрясение магнитудой 4,7. Как передает Национальный центр сейсмического мониторинга страны, подземные толчки жители почувствовали в четырех километрах к северо-востоку от Тбилиси.

В двух километрах от эпицентра расположена деревня Лелубани. В настоящий момент информация о возможных разрушениях или пострадавших отсутствует.

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