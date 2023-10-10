Пассажирский автобус с 82 украинцами попал в ДТП в Румынии

В Румынии попал в аварию автобус, в котором находились 82 украинца. По данным издания Mediafax, транспортное средство опрокинулось в районе румынского города Хыршова.

На место произошедшего оперативно прибыли экстренные службы. Введен в действие «красный план вмешательства». Он предназначен для особо серьезных происшествий со значительным числом пострадавших.

Других подробностей пока нет.

В начале октября 5-tv.ru рассказывал, что автобус с 30 детьми опрокинулся на трассе в Подмосковье. Предположительно, водитель не справился с управлением транспортным средством и вылетел с дороги. К счастью, в инциденте никто не пострадал.