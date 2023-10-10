Семейное проклятье: дочь загадочно умершей актрисы Голубевой повторила ее судьбу

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 1 884 0

Дочь загадочно умершей актрисы Екатерины Голубевой повторила ее судьбу

Семейное проклятье: дочь загадочно умершей актрисы Голубевой повторила ее судьбу

Фото: ИТАР / ТАСС

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Звезда европейского артхауса, так и не нашедшая счастья на родине, была найдена мертвой в 2011 году. Наследница Ина Мария Бартайте, тоже актриса, погибла спустя десять лет.

Дочь покойной российской актрисы Екатерины Голубевой и литовского режиссера Шарунаса Бартаса Ина Мария Бартайте погибла весной 2021 года в родном Вильнюсе — через десять лет после загадочной смерти матери. 24-летняя девушка ехала на велосипеде, ее сбил пьяный водитель.

Родители Ины встретились на съемках фильма «Три истории» Бартаса. Между актрисой и режиссером завязался роман, Голубева позже переехала во Францию. После этой работы мама Ины сыграла еще в нескольких фильмах, обрела популярность у европейского зрителя. Она развелась с мужем, когда дочери было пять лет. На тот момент у нее также был сын Дмитрий от первого брака с онкологом Андреем Каприным, сегодня он носит звания заслуженного врача РФ и академика РАН.

После Бартаса избранником Голубевой стал французский режиссер Леос Каракс, в этом союзе она родила третьего ребенка — дочь Анастасию. Фильм Каракса «Пола Х» с русской возлюбленной в главной роли был номинирован на Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля. Партнером Голубевой стал сын Жерара Депардье Гийом, он по роковому совпадению тоже скончался совсем молодым мужчиной.

Актриса долгие годы мечтала вернуться в Россию, но не сумела реализоваться там профессионально. По слухам, она страдала затяжными депрессивными периодами, поэтому когда прохожие нашли ее мертвой на станции парижского метро, одной из версий было названо самоубийство. По другой — убийцы подкинули тело в подземку. Из-за путаницы с документами точно неизвестны ни причина смерти, ни даже дата и время.

Екатерина Голубева умерла в 44 года. Она была похоронена 20 августа 2011-го на кладбище Пер-Лашез. Ина Мария Бартайте пошла по стопам матери, но не успела построить карьеру в кино. До ее 25-летия оставался месяц.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о судьбе умершего 9 октября народного артиста ЛНР Михаила Голубовича.

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