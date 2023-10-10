Завершено расследование дела Дарьи Треповой* о теракте в Санкт-Петербурге

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 36 0

К уголовной ответственности привлечен укрывавший ее в своей квартире мужчина.

Завершено расследование дела Дарьи Треповой* о теракте в Санкт-Петербурге

Фото: Следственный комитет РФ / ТАСС

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Взрыв в кафе Петербурга: погиб военкор Владлен Татарский

В России завершено расследование уголовного дела в отношении Дарьи Треповой* о теракте в петербургском кафе «Стрит-бир», в результате которого скончался военный корреспондент Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин. — Прим. ред.). Об этом сообщили в главном следственном управлении СК.

Трепова обвиняется в совершении преступлений, наказание за которые предусмотрены статьями: о террористическом акте, который был совершен организованной группой и повлек смерть человека; о незаконном обороте организованной группой взрывчатых веществ и взрывных устройств; об использовании фейковых документов с целью сокрытия иного преступления.

Укрывавший Трепову в своей квартире после совершения теракта Дмитрий Касинцев также привлечен к ответственности. Ему вменяется статья, предусматривающая наказание за укрывательство особо тяжкого преступления. По данным следствия, он намеренно вводил полицию в заблуждение.

СК выстроил полную картину произошедшего 2 апреля в кафе Петербурга теракта. По данным ведомства, Трепова под руководством лиц, осуществляющих свою деятельность на территории Украины, принесла в заведение, где проводился творческий вечер Татарского, статуэтку, начиненную взрывчаткой, и вручила ее журналисту. В результате детонации устройства военкор скончался, а еще 52 человека пострадали.

Следствие считает, что к подготовлению теракта причастны лица, не согласные с проведением СВО. Преступление было совершено ими с целью устрашения россиян и побуждения их к отказу от поддержки проводимой ВС РФ спецоперации. Мотивами преступления также послужила дискредитация государственной власти РФ, уточнили в СК.

В рамках расследования следствие сумело собрать достаточную доказательную базу, в связи с чем уголовное дело вместе с заключением будет передано суд.

Отмечается, что расследование продолжается в отношении еще нескольких лиц, причастных к теракту. Речь идет, в том числе о Юрии Денисове и Романе Попкове*. Уточняется, что они и иные лица объявлены в международный розыск и арестованы заочно.

Ранее 5-tv.ru писал, что Владлен Татарский посмертно награжден медалью за освобождение Мариуполя.

* — внесена в список террористов и экстремистов в РФ

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