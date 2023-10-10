Кофе в российских кофейнях может потерять в качестве

Всему виной цена? Или дело в чем-то другом?

Кофе растет в цене из-за колебания курса рубля. Из-за этого российские кофейни могут снизить требования к качеству зерна, предупреждают представители компаний-импортеров.

Речь идет о том, что стремясь сохранить ценовую политику и, как следствие, своих клиентов, кофейни начнут снижать качество зерна. Тем более, что мировые цены на арабику растут, а вот на робусту снижаются. Средняя стоимость чашки кофе в нашей стране сейчас составляет 166 рублей, что на 11% выше прошлогодних показателей.

В конце сентября Эфиопия запретила вывоз эфиопского кофе авиапассажирами в любом виде и количестве, но это названо временной мерой в связи с новым порядком перевозки товаров через таможню, сообщал 5-tv.ru.