Кофе в российских кофейнях может потерять в качестве

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Рост цен на кофе отразится на качестве напитка в российских кофейнях

Фото, видео: www.globallookpress.com /Elena Mayorova;5-tv.ru

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Всему виной цена? Или дело в чем-то другом?

Кофе растет в цене из-за колебания курса рубля. Из-за этого российские кофейни могут снизить требования к качеству зерна,  предупреждают представители компаний-импортеров.

Речь идет о том, что стремясь сохранить ценовую политику и, как следствие, своих клиентов, кофейни начнут снижать качество зерна. Тем более, что мировые цены на арабику растут, а вот на робусту снижаются. Средняя стоимость чашки кофе в нашей стране сейчас составляет 166 рублей, что на 11% выше прошлогодних показателей. 

В конце сентября Эфиопия запретила вывоз эфиопского кофе авиапассажирами в любом виде и количестве, но это названо временной мерой в связи с новым порядком перевозки товаров через таможню, сообщал 5-tv.ru.

 

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