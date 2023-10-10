Зрители скорбят: в луганском театре назвали дату и место похорон Голубовича

|
Алина Крылова
Алина Крылова 316 0

Народного артиста ЛНР Михаила Голубовича похоронят в театре на Оборонной

Зрители скорбят: в луганском театре назвали дату и место похорон Голубовича

Фото: © РИА Новости / Василий Батанов

Читайте нас в: Дзен Новости

Народный артист ЛНР Михаил Голубович скончался на 80-м году жизни

Луганская Народная Республика понесла невосполнимую утрату. Из-за тяжелой болезни ушел из жизни заслуженный деятель искусств РФ, народный артист ЛНР Михаил Голубович. Организм деятеля культуры не смог справиться с проблемами: последние дни Голубович находился под постоянным наблюдением медиков, но спасти его врачи не сумели.

Спустя сутки после трагического известия в прессе назвали время и место прощания с народным артистом. По информации правительства республики, в последний путь Голубовича проводят 11 октября в театре на Оборонной.

«Прощание с заслуженным деятелем искусств Российской Федерации, народным артистом ЛНР, художественным руководителем Луганского академического украинского музыкально-драматического театра на Оборонной Михаилом Голубовичем пройдет завтра, 11 октября, с 11.00 по 13.00 в театре на Оборонной», — говорится в официальном сообщении.

Практически половину жизни Голубович отдал развитию киноискусства и театра. Родившиеся в Советском Союзе зрители помнят яркого и улыбчивого режиссера и сценариста, отличавшего широкой душой и добрым сердцем. Актер никогда не отказывал друзьям в помощи и всегда готов был примчаться по первому зову.

Ранее 5-tv.ru писал, каким запомнили актера Михаила Голубовича.

+2° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
101.36
0.87 107.03
1.02
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:09
«Банк хорошо знает вас»: как россиянам получить максимальный размер кредита
16:59
«Критическая ситуация»: мать пропавшей в Газе немки рассказала о ее состоянии
16:31
Все из-за спиртного? Психолог Степанова вынесла вердикт по ситуации с грудью Славы
16:29
Супружеская пара погибла при обстреле села в Белгородской области
16:26
Израиль подтвердил ликвидацию министра экономики ХАМАС Абу Шамаля
16:20
«Короче, план такой»: вышли первые три серии о русских хакерах

Сейчас читают

"Чувства и эмоции": воссоединившаяся с бывшим Волочкова готовится к особому дню
«Снял костюм Че Гевары»: в США объяснили, почему Зеленский сменил свой стиль
Сыграть принца и уйти в строители: советские актеры, которых «убивала» актерская профессия
Эксперт рассказал, будут ли третьи страны вмешиваться в конфликт Израиля и Палестины

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России